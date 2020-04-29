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"Большая стройка" обеспечивает работой во время карантина 180 тыс. граждан - Чернышев

"Большая стройка" обеспечивает работой во время карантина 180 тыс. граждан - Чернышев

Киев  •  УНН

 • 16925 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Строительство дорог в рамках проекта Президента "Большая стройка" обеспечивает работой 180 тыс. граждан Украины. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев на брифинге по итогам заседания правительства в среду, передает корреспондент УНН.

"По нашим расчетам, именно строительство дорог обеспечивает работой около 180 тыс. граждан Украины. Это данные, которые мы имеем по строительству исключительно дорог. Еще у нас есть строительство проектов социально-экономической инфраструктуры и "Большого строительства". На этом направлении мы рассчитываем обеспечение примерно 80 тысяч рабочих мест", - сказал министр.

По его словам, строительство косвенно обеспечивает рабочие места в других отраслях, в частности производство стройматериалов, логистика, транспорт и тому подобное.

Как сообщал УНН, правительство в рамках программы "Большая стройка" планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство в 2020 году, тем самым государство может получить 170 тыс. рабочих мест.

Украинские Национальные Новости

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