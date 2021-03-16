В Офисе Президента обсудили с ОБСЕ урегулирование приднестровского конфликта

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“Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майр-Хартингом. Основное внимание во время встречи было уделено ходу переговорному процессу в формате „5 + 2“ по мирному урегулированию приднестровского конфликта. Стороны констатировали замедление переговоров, в которых Украина с 1995 года участвует в качестве гаранта и посредника, а также подчеркнули важность приложения дополнительных усилий для обновления их динамики”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Жовква остановился на недавнем официальном визите Президента Республики Молдова Майи Санду в Украине, во время которого Президент Владимир Зеленский среди прочего обсудил и вопросы урегулирования приднестровского конфликта.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины подчеркнул: “Позиция нашего государства относительно конфликта в регионе Приднестровья остается неизменной: только мирное урегулирование с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Молдовы”.

Жовква также напомнил, что вопросу участия нашего государства в процессе приднестровского урегулирования было уделено особое внимание во время визита действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Украину в январе 2021 года.

Со своей стороны Томас Майр-Хартинг согласился с важностью осуществления практических шагов по укреплению доверия между участниками диалога “5 + 2” и скорейшего перехода к процессу политического урегулирования.

Дополнение

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как Россия отреагирует на требования Санду о выводе миротворцев из Приднестровья.