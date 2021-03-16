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В Офісі Президента обговорили з ОБСЄ врегулювання придністровського конфлікту

В Офісі Президента обговорили з ОБСЄ врегулювання придністровського конфлікту

Київ • УНН

 • 14162 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква обговорив питання придністровського врегулювання зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ Томасом Майр-Хартінгом. Про це йдеться у повідомленні пресцентрі Офісу президента, передає УНН.

Цитата

“Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ Томасом Майр-Хартінгом. Основну увагу під час зустрічі було приділено перебігу переговорного процесу у форматі „5+2“ щодо мирного врегулювання придністровського конфлікту. Сторони констатували сповільнення переговорів, у яких Україна з 1995 року бере участь як гарант і посередник, а також наголосили на важливості докладання додаткових зусиль задля поновлення їхньої динаміки”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що Жовква зупинився на нещодавньому офіційному візиті Президента Республіки Молдова Майї Санду в Україну, під час якого Президент Володимир Зеленський серед іншого обговорив і питання врегулювання придністровського конфлікту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія додала перешкод у вирішення Придністровського конфлікту — президент Молдови

Заступник керівника Офісу Президента України наголосив: “Позиція нашої держави щодо конфлікту в регіоні Придністров’я залишається незмінною: лише мирне врегулювання із забезпеченням суверенітету й територіальної цілісності Молдови”.

Жовква також нагадав, що питанню участі нашої держави в процесі придністровського врегулювання було приділено окрему увагу під час візиту чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде до України в січні 2021 року.

Зі свого боку Томас Майр-Хартінг погодився з важливістю здійснення практичних кроків зі зміцнення довіри між учасниками діалогу “5+2” та якомога швидшого переходу до процесу політичного врегулювання.

Доповнення

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров розповів, як Росія відреагує на вимоги Санду про виведення миротворців з Придністров’я.

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