В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН запланирована на 25 сентября. Такую информацию УНН подтвердили в Офисе Президента.
“Встреча Президента Украины и президента Соединенных Штатов Америки запланирована на 25 сентября”, — подтвердили в ОП.
Кроме того, по словам собеседников, в начале следующей недели должны появиться анонсы других встреч Зеленского в рамках визита в США.
Напомним, накануне стало известно, что выступление Президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН запланировано на 25 сентября.
Сегодня в ОП сообщили, что визит Зеленского в США продлится с 23 по 26 сентября.