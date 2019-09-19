Стало відомо, коли Зеленський виступить в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Виступ Президента України Володимира Зеленського в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН запланований на 25 вересня. Про це УНН повідомили у Постійному представництві України при ООН.
“Виступ (Зеленського —ред.) на Генеральній Асамблеї ООН запланований на 25 вересня о 16.00 за київським часом”, — повідомили дипломати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білий дім оголосив про першу зустріч Зеленського і Трампа
Нагадаємо, раніше сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що зустріч Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
Раніше Президент сформував делегацію для участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.