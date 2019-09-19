Зеленський сформував делегацію для участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпорядився утворити делегацію України для участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це йдеться в розпорядженні Президента №336/2019-рп від 19 вересня, передає УНН з посиланням на документ.
Так, очолить делегацію міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, заступник глави делегації - постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко.
Крім того, до складу делегації мають увійти заступник Керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, заступник директора — начальник відділу ООН Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Вікторія Кувшинникова.
Також в делегацію увійшли заступник керівника Головного управління з питань зовнішньої політики — завідувач відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України Олексій Луцкевич, виконуючий обов’язки директора Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України Руслан Німчинський, директор Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Євгенія Філіпенко, та, за згодою, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.
Також главі делегації дозволено залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників.
Президент розпорядився також "затвердити Директиви делегації України на 74-у сесію Генеральної Асамблеї ООН".
Як повідомляв УНН, майбутня зустріч президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського відбудеться наступного тижня на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.