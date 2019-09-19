Стало известно, когда Зеленский выступит в ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Выступление Президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН запланировано на 25 сентября. Об этом УНН сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН.
"Выступление (Зеленского - ред.) на Генеральной Ассамблее ООН запланировано на 25 сентября в 16.00 по киевскому времени", - сообщили дипломаты.
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Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что встреча Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Ранее Президент сформировал делегацию для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.