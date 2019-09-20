В Офісі Президента назвали дату зустрічі Зеленського і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в рамках 74-ї сесії Генасамблеї ООН запланована на 25 вересня. Таку інформацію УНН підтвердили в Офісі Президента.
“Зустріч Президента України і президента Сполучених Штатів Америки запланована на 25 вересня”, — підтвердили в ОП.
Крім того, зі слів співрозмовників, на початку наступного тижня мають з’явитись анонси інших зустрічей Зеленського в рамках візиту до США.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що виступ Президента України Володимира Зеленського в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН запланований на 25 вересня.
Сьогодні в ОП повідомили, що візит Зеленського до США триватиме з 23 по 26 вересня.