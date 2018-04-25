В одном из судов Одессы ищут взрывчатку

"Информация о заминировании поступила около 16 часов 22 минут на телефон 102. Неизвестный сообщил, что в здании суда установлено взрывное устройство. Для предотвращения негативных последствий, сотрудниками полиции и руководством суда немедленно обеспечено принятие мер по эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

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Сейчас эксперты - взрывотехники и следователи - оперативная группа полиции прибыли на место происшествия. Здание суда проверяют на наличие взрывчатых предметов и веществ.