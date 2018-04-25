В одному із судів Одеси шукають вибухівку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Невідомий повідомив про замінування Малиновського райсуду в Одесі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Малиновського райсуду.
“Інформація про замінування надійшла близко 16 години 22 хвилин на телефон 102. Невідома особа повідомила, що у будівлі суду встановлено вибуховий пристрій. Для запобігання негативним наслідкам, співробітниками поліції та керівництвом суду негайно забезпечено вжиття заходів щодо евакуації працівників та відвідувачів суду”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі експерти — вибухотехніки та слідчо — оперативна група поліції прибули на місце події. Будівлю суду перевіряють на наявність вибухових предметів та речовин.