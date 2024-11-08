В одном из районов Киева произошла стрельба, есть задержанные

В Святошинском районе столицы двое мужчин устроили стрельбу, их задержали, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Детали

Патрульные получили сообщение о стрельбе в одном из районов Киева. Заявитель предоставил детальное описание нарушителей. Осмотрев прилегающие территории, инспекторы обнаружили мужчин с оружием.

Граждане вели себя агрессивно, поэтому патрульные вызвали на подмогу коллег и задержали нарушителей. При себе они имели стартовый пистолет.

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"В момент задержания мужчин знакомая одного из них попыталась сесть в служебный автомобиль, ее предупредили об ответственности за препятствование действиям сотрудников полиции и доставили мужчин в районный отдел полиции", - говорится в сообщении.

В дальнейшем на нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественном месте в пьяном виде) КУоАП.

Решение по делу будет принимать суд.