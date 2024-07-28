В 810 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты рф, такое количество вакантных должностей, будто это новосозданное подразделение. Об этом заявили партизаны проукраинского подпольного движения "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Партизаны выяснили, что у оккупантов не осталось ни сержантов, ни офицеров. Также нет заместителей командиров и командиров отделений и взводов по всем направлениям.

Это касается и минометной батареи и отделения FPV-Дронов, взводов огневой поддержки, штурмовиков, морской пехоты и зенитно-ракетных отделений. На самом деле ситуация патовая и мы описываем лишь малую часть того, что видим во внутренних документах оккупантов - отмечают в «АТЕШ».

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Партизаны отмечают, что подразделение является абсолютно недееспособным. Ведь 70% вакантных должностей - это заместители командиров и командиры, без которых ни одна армия даже просто не может функционировать, не то что побеждать.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери российской армии втрое превышают украинские. Он подчеркнул важность сохранения жизни украинских солдат в отличие от тактики рф.