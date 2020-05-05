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В одной из больниц в оккупированном Луганске зафиксировали вспышку коронавируса

Киев • УНН

 • 13059 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В одной из больниц в оккупированном Луганске зафиксировали вспышку коронавируса, болезнь обнаружили у главного врача, бухгалтера и других работников. Об этом "Радио Свобода" сообщил медик из одного из заведений ОРЛО, передает УНН.

В одной из больниц в оккупированном Луганске зафиксировали вспышку коронавируса

"В 4-й больнице оккупированного Луганска несколько врачей и сотрудников получили положительный тест на COVID-19. Больны, как минимум, главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 4-я больница определена профильной по приему пациентов с COVID-10 в Луганске.

Напомним, Министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 - за прошедшие сутки.

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