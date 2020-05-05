В одній з лікарень в окупованому Луганську зафіксували спалах коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В одній з лікарень в окупованому Луганську зафіксували спалах коронавірусу, хворобу виявили у головного лікаря, бухгалтера та інших працівників. Про це "Радіо Свобода" повідомив медик з одного із закладів ОРЛО, передає УНН.
“У 4-й лікарні окупованого Луганська кілька лікарів та співробітників отримали позитивний тест на COVID-19. Хворі щонайменше головний лікар, головний бухгалтер, водій та секретар головлікаря”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що 4-та лікарня визначена профільною з прийому пацієнтів з COVID-10 у Луганську.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я підтвердило, що на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 418 — за минулу добу.