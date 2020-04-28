В окупованому Луганську закрили цілу підстанцію швидкої через спалах коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Підстанцію швидкої допомоги №4 у Луганську закрили через масштабне зараження працівників коронавірусом. Цю інформацію Донбас.Реалії підтвердив медик швидкої допомоги окупованого міста, передає УНН.
Працівник “швидкої” уточнює, що позитивний аналіз отримано у 12 з 20 тестованих співробітників цієї підстанції. Їх госпіталізували. За даними іншого медичного працівника, першим заразився лікар, який виїжджав на виклик до луганчанина, у якого 4 дні трималася температура.
Підконтрольна Росії адміністрація Луганська про цей випадок на своїх ресурсах не повідомляла. За її даними, в ОРЛО загалом зареєстровано 119 випадків COVID-19.
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Підстанція № 4 обслуговувала Кам’янобродський та Ленінський райони міста.
За інформацією ЗМІ, минулого тижня медики 2-ї станції швидкої допомоги Луганська опублікували фото, на якому спецзахист кварцується поруч з їхніми особистими речима.
Медики міста часто повідомляють про вкрай погане забезпечення їх засобами захисту. Так, деяким медикам швидкої пропонували використовувати як захист дощовики, які купувати власним коштом.