В оккупированном Луганске закрыли целую подстанцию скорой из-за вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Подстанцию скорой помощи №4 в Луганске закрыли из-за масштабного заражения работников коронавирусом. Эту информацию Донбас.Реалии подтвердил медик скорой помощи оккупированного города, передает УНН.
Работник "скорой" уточняет, что положительный анализ получено у 12 из 20 тестируемых сотрудников этой подстанции. Их госпитализировали. По данным другого медицинского работника, первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.
Подконтрольная России администрация Луганская об этом случае на своих ресурсах не сообщала. По ее данным, в ОРЛО всего зарегистрировано 119 случаев COVID-19.
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Подстанция № 4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города.
По информации СМИ, на прошлой неделе медики 2-й станции скорой помощи Луганская опубликовали фото, на котором спецзащита кварцуеться рядом с их личными вещами.
Медики города часто сообщают о крайне плохом обеспечении их средствами защиты. Так, некоторым медикам скорой предлагали использовать как защиту дождевики, которые покупать за свой счет.