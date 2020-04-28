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В оккупированном Луганске закрыли целую подстанцию скорой из-за вспышки коронавируса

В оккупированном Луганске закрыли целую подстанцию скорой из-за вспышки коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13304 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Подстанцию скорой помощи №4 в Луганске закрыли из-за масштабного заражения работников коронавирусом. Эту информацию Донбас.Реалии подтвердил медик скорой помощи оккупированного города, передает УНН.

Работник "скорой" уточняет, что положительный анализ получено у 12 из 20 тестируемых сотрудников этой подстанции. Их госпитализировали. По данным другого медицинского работника, первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.

Подконтрольная России администрация Луганская об этом случае на своих ресурсах не сообщала. По ее данным, в ОРЛО всего зарегистрировано 119 случаев COVID-19.

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Подстанция № 4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города.

По информации СМИ, на прошлой неделе медики 2-й станции скорой помощи Луганская опубликовали фото, на котором спецзащита кварцуеться рядом с их личными вещами.

Медики города часто сообщают о крайне плохом обеспечении их средствами защиты. Так, некоторым медикам скорой предлагали использовать как защиту дождевики, которые покупать за свой счет.

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