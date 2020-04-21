Звільнені з ОРДЛО українці пройшли тест на коронавірус – результат негативний
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Українці, які були звільнені з тимчасово окупованих територій минулого тижня, пройшли тести на виявлення коронавірусу. Всі результати виявилися негативними. Про це на селекторній нараді з керівником ОП Андрієм Єрмаком повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.
“Голова Донецької ОДА повідомив, що особи, які минулого тижня були звільнені з тимчасово окупованих територій, уже пройшли ПЛР-тестування на виявлення коронавірусу та отримали негативні результати. Наразі всі вони перебувають на обсервації із забезпеченням відповідної охорони. Після закінчення 14-денного терміну обсервації вони ще раз пройдуть ПЛР-тести”, — наголосив Кириленко.
Нагадаємо, Україна 16 квітня звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.