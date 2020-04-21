Освобожденные из ОРДЛО украинцы прошли тест на коронавирус - результат отрицательный
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинцы, которые были освобождены с временно оккупированных территорий на прошлой неделе, прошли тесты на выявление коронавируса. Все результаты оказались отрицательными. Об этом на селекторном совещании с руководителем ОП Андреем Ермаком сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Председатель Донецкой ОГА сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены из временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты. Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты", - отметил Кириленко.
Напомним, Украины 16 апреля освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.