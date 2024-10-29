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В Одесской области упорядочивают земли в морских портах

В Одесской области упорядочивают земли в морских портах

Киев  •  УНН

08:25 • 5899 просмотра

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В Одесской области создана рабочая группа для упорядочения земель в морских портах. Это позволит ускорить развитие портов, увеличить поступления в бюджет и привлечь новых инвесторов.

В Одесской области стартовала работа по упорядочению земель в морских портах. Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация, передает УНН.

«В Одесской области взялись за важное дело - разобраться с земельными участками водного фонда в портах. Рабочая группа, созданная 14 октября 2024 года, будет работать над тем, чтобы эти участки были оформлены в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что благодаря этому шагу:

  • Порты смогут развиваться быстрее - для новых зданий и реконструкций будет все необходимое документальное оформление.
  • Местный бюджет получит дополнительные средства от земельного налога.
  • Инвесторы получат прозрачные и безопасные условия вложения средств в создание новой и развитие существующей портовой инфраструктуры.

«Первое заседание состоялось 24 октября, и теперь команда готова решать конкретные задачи для развития региона», - говорится в сообщении

Напомним, глава Одесской ОГА Олег Кипер приумножил бюджет страны благодаря детенизации экспорта зерна. В частности пошлины выросли на 20% за счет подсолнечника и масла. А невозврат валютной выручки уменьшился с 7 млрд долларов до 2 млрд долларов (по состоянию на сентябрь 2024 года). 

Революционный приказ Кипер подписал в августе 2023 года и с тех пор перекрывал возможность вывоза агропродукции, купленной у фермеров за «кэш», через порты Одесской области. Многие игроки рынка восприняли нововведение критически, но в результате - выиграли от этого и бизнес, и государство.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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