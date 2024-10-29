На Одещині упорядковують землі у морських портах
Київ • УНН
В Одеській області створено робочу групу для впорядкування земель у морських портах. Це дозволить прискорити розвиток портів, збільшити надходження до бюджету та залучити нових інвесторів.
В Одеській області стартувала робота з упорядкування земель у морських портах. Про це повідомляє Одеська облдержадміністрація, передає УНН.
"На Одещині взялися за важливу справу – розібратися з земельними ділянками водного фонду в портах. Робоча група, створена 14 жовтня 2024 року, працюватиме над тим, щоб ці ділянки були оформлені згідно із законодавством", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що завдяки цьому кроку:
- Порти зможуть розвиватися швидше – для нових будівель і реконструкцій буде все необхідне документальне оформлення.
- Місцевий бюджет отримає додаткові кошти від земельного податку.
- Інвестори отримають прозорі і безпечні умови вкладення коштів в створення нової та розвиток існуючої портової інфраструктури.
"Перше засідання відбулося 24 жовтня, і тепер команда готова вирішувати конкретні завдання для розвитку регіону", - йдеться у повідомленні
Нагадаємо, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер примножив бюджет країни завдяки детінізації експорту зерна. Зокрема мита зросли на 20% за рахунок соняшника та олії. А неповернення валютної виручки зменшилося з 7 млрд доларів до 2 млрд доларів ( станом на вересень 2024 року).
Революційний наказ Кіпер підписав у серпні 2023 року і відтоді перекривав можливість вивозу агропродукції, купленої у фермерів за "кеш", через порти Одещини. Багато гравців ринку сприйняли нововведення критично, але в результаті - виграли від цього і бізнес, і держава.