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На Одещині упорядковують землі у морських портах

Київ • УНН

 • 15372 перегляди

В Одеській області створено робочу групу для впорядкування земель у морських портах. Це дозволить прискорити розвиток портів, збільшити надходження до бюджету та залучити нових інвесторів.

На Одещині упорядковують землі у морських портах

В Одеській області стартувала робота з упорядкування земель у морських портах. Про це повідомляє Одеська облдержадміністрація, передає УНН.

"На Одещині взялися за важливу справу – розібратися з земельними ділянками водного фонду в портах. Робоча група, створена 14 жовтня 2024 року, працюватиме над тим, щоб ці ділянки були оформлені згідно із законодавством", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що завдяки цьому кроку:

  • Порти зможуть розвиватися швидше – для нових будівель і реконструкцій буде все необхідне документальне оформлення.
  • Місцевий бюджет отримає додаткові кошти від земельного податку.
  • Інвестори отримають прозорі і безпечні умови вкладення коштів в створення нової та розвиток існуючої портової інфраструктури.

"Перше засідання відбулося 24 жовтня, і тепер команда готова вирішувати конкретні завдання для розвитку регіону", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер примножив бюджет країни завдяки детінізації експорту зерна. Зокрема мита зросли на 20% за рахунок соняшника та олії. А неповернення валютної виручки зменшилося з 7 млрд доларів до 2 млрд доларів ( станом на вересень 2024 року). 

Революційний наказ Кіпер підписав у серпні 2023 року і відтоді перекривав можливість вивозу агропродукції, купленої у фермерів за "кеш", через порти Одещини. Багато гравців ринку сприйняли нововведення критично, але в результаті - виграли від цього і бізнес, і держава.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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