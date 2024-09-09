Непотрібно везти зерно в порт, яке не має документів: як "скандальне" рішення Кіпера примножило бюджет країни

Революційний, як його називають, наказ очільника Одеської облдержадміністрації Олега Кіпера дав свої результати - експорту купленого зерна за "кеш" немає, а неповернення валютної виручки в Україну скоротилося у понад три рази. Подробицями реалізації наказу Кіпер поділився в інтерв’ю Укрінформ, передає УНН.

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Посилаючись на дані Мінекономіки, Кіпер розповів, що завдяки наказу експортні мита зросли на 20% за рахунок соняшника та масла.

"Це ті вантажі, які обкладаються податком, експорт зерна під це не підпадає. До підписання наказу неповернення валютної виручки в Україну за даними Нацбанку становило 7 млрд доларів. Фірми-одноденки відправляли за кордон продукцію, а там перепродавали з офшору на офшор. За даними Нацбанку, нині неповернення валютної виручки становить 2 млрд доларів. Тобто цей наказ дав приріст бюджету та повернення валютної виручки", - уточнив Кіпер.

Окрім того, наказ посприяв тому, що у фермерів перестали купувати зерно за готівку, продовжив Кіпер.

"Я спілкувався з фермерами, і вони мені повідомили, що минулого року до підписання наказу їм пропонували готівкою 9 тис. грн за тонну зерна, а безготівковим розрахунком через банк – 6 тис. за тонну. Сьогодні ж за тонну готівкою дають 6 тис. грн, а безготівково – 9. Тобто готівка стала нецікавою. А безготівковий розрахунок – це зарплати та податки", - розповів він.

Документ значно спростив процес відвантаження зерна в порт, додав Кіпер.

"Я виділяю одну хвилину часу зерну на місяць, тому що указ працює. Фермер подає декларацію з походженням продукції. Митниця направляє ці документи в податкову, там дивляться, чи є в фермера земля, техніка, люди, чи платить він податки. Якщо все добре – вивозь зерно. Якщо не надав документи, іде відмова в навантаженні. Тому в указі й прописаний термін 10 днів, щоб не приїхав і не завантажив бозна-що та не створив колапс у порту. За цей термін і проходить перевірка документів. Непотрібно везти зерно, яке не має документів", - каже він.

Додамо, що наказ був підписаний у серпні 2023 року і відтоді перекривав можливість вивозу агропродукції, купленої у фермерів за "кеш", через порти Одещини. Багато гравців ринку сприйняли нововведення критично, але в результаті - виграли від цього і бізнес, і держава.