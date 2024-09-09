Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

Революционный, как его называют, приказ главы Одесской облгосадминистрации Олега Кипера дал свои результаты - экспорта купленного зерна за "кэш" нет, а невозврат валютной выручки в Украину сократился более чем в три раза. Подробностями реализации приказа Кипер поделился в интервью Укринформ, передает УНН.

Детали

Ссылаясь на данные Минэкономики, Кипер рассказал, что благодаря приказу экспортные пошлины выросли на 20% за счет подсолнечника и масла.

"Это те грузы, которые облагаются налогом, экспорт зерна под это не подпадает. До подписания приказа невозврат валютной выручки в Украину по данным Нацбанка составлял 7 млрд долларов. Фирмы-однодневки отправляли за границу продукцию, а там перепродавали из оффшора на оффшор. По данным Нацбанка, сейчас невозврат валютной выручки составляет 2 млрд долларов. То есть этот приказ дал прирост бюджета и возврат валютной выручки", - уточнил Кипер.

Кроме того, приказ поспособствовал тому, что у фермеров перестали покупать зерно за наличные, продолжил Кипер.

"Я общался с фермерами, и они мне сообщили, что в прошлом году до подписания приказа им предлагали наличными 9 тыс. грн за тонну зерна, а безналичным расчетом через банк - 6 тыс. за тонну. Сегодня же за тонну наличными дают 6 тыс. грн, а безналично - 9. То есть наличные стали неинтересны. А безналичный расчет - это зарплаты и налоги", - рассказал он.

Документ значительно упростил процесс отгрузки зерна в порт, добавил Кипер.

"Я выделяю одну минуту времени зерну в месяц, потому что указ работает. Фермер подает декларацию с происхождением продукции. Таможня направляет эти документы в налоговую, там смотрят, есть ли у фермера земля, техника, люди, платит ли он налоги. Если все хорошо - вывози зерно. Если не предоставил документы, идет отказ в погрузке. Поэтому в указе и прописан срок 10 дней, чтобы не приехал и не загрузил бог весть что и не создал коллапс в порту. За этот срок и проходит проверка документов. Не нужно везти зерно, которое не имеет документов", - говорит он.

Добавим, что приказ был подписан в августе 2023 года и с тех пор перекрывал возможность вывоза агропродукции, купленной у фермеров за "кэш", через порты Одесской области. Многие игроки рынка восприняли нововведение критически, но в результате - выиграли от этого и бизнес, и государство.