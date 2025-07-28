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В Одесской области отдыхающие массово пренебрегают предупреждениями о запрете купания: власти выступили с призывом

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Жители и гости Одесской области игнорируют запрет на купание, несмотря на красный флаг и опасные условия. За один день только в Черноморске было спасено 50 человек.

В Одесской области отдыхающие массово пренебрегают предупреждениями о запрете купания: власти выступили с призывом

Жители и гости Одесской области пренебрегают предупреждениями о запрете купания. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение городского головы Черноморска Василия Гуляева.

Детали

Он указывает, что только за понедельник, 28 июля, на пляжах города было спасено 50 человек.

На побережье вывешен красный флаг – это означает, что купаться запрещено. Море сегодня опасно: сильные волны, подводные течения, ветер усиливается. Спасатели делают все возможное, чтобы прийти на помощь, однако это не всегда возможно сделать вовремя

- написал Гуляев.

Он отметил, что к большому сожалению люди игнорируют простые правила безопасного поведения на пляже:

  • не заходите в воду, когда на пляже висит красный флаг;
    • не отпускайте детей без присмотра
      • не используйте надувные круги и матрасы – их волны затягивают в открытое море за считанные секунды.

        "Предупреждаем, что завтра также будет действовать запрет на купание! Не пренебрегайте правилами безопасности!" - призвал Гуляев.

        Напомним

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        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        ОбществоПроисшествия
        Одесская область
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