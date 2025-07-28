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На Одещині відпочивальники масово нехтують попередженнями про заборону купання: влада виступила з закликом

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Мешканці та гості Одеської області ігнорують заборону на купання, незважаючи на червоний прапор та небезпечні умови. За один день лише у Чорноморську було врятовано 50 людей.

На Одещині відпочивальники масово нехтують попередженнями про заборону купання: влада виступила з закликом

Мешканці та гості Одеської області нехтують попередженнями про заборону купання. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міського голови Чорноморська Василя Гуляєва.

Деталі

Він вказує, що тільки за понеділок, 28 липня, на пляжах міста було врятовано 50 людей.

На узбережжі вивішений червоний прапор – це означає, що купатися заборонено. Море сьогодні небезпечне: сильні хвилі, підводні течії, вітер посилюється. Рятувальники роблять все можливе, щоб прийти на допомогу, проте це не завжди можливо зробити вчасно

- написав Гуляєв.

Він зазначив, що на превеликий жаль люди ігнорують прості правила безпечної поведінки на пляжі:

  • не заходьте у воду, коли на пляжі висить червоний прапор;
    • не відпускайте дітей без нагляду
      • не використовуйте надувні круги та матраци – їх хвилі затягують у відкрите море за лічені секунди.

        "Попереджаємо, що завтра також буде діяти заборона на купання! Не нехтуйте правилами безпеки!" - закликав Гуляєв.

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        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        СуспільствоПодії
        Одеська область
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