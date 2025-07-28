На Одещині відпочивальники масово нехтують попередженнями про заборону купання: влада виступила з закликом

Мешканці та гості Одеської області нехтують попередженнями про заборону купання. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міського голови Чорноморська Василя Гуляєва.

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Він вказує, що тільки за понеділок, 28 липня, на пляжах міста було врятовано 50 людей.

На узбережжі вивішений червоний прапор – це означає, що купатися заборонено. Море сьогодні небезпечне: сильні хвилі, підводні течії, вітер посилюється. Рятувальники роблять все можливе, щоб прийти на допомогу, проте це не завжди можливо зробити вчасно - написав Гуляєв.

Він зазначив, що на превеликий жаль люди ігнорують прості правила безпечної поведінки на пляжі:

не заходьте у воду, коли на пляжі висить червоний прапор;

не відпускайте дітей без нагляду

не використовуйте надувні круги та матраци – їх хвилі затягують у відкрите море за лічені секунди.

"Попереджаємо, що завтра також буде діяти заборона на купання! Не нехтуйте правилами безпеки!" - закликав Гуляєв.

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