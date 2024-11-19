В Одессе пополняют запасы крови для пострадавших: свою кровь уже сдал глава Одесской ОВА Кипер
Киев • УНН
В Одессе пополняют запасы крови для пострадавших, свою кровь уже сдал глава Одесской ОВА Кипер.
Одесская областная станция переливания крови сообщает о сложной ситуации и призывает неравнодушных поводить запасы крови. Сегодня сдать кровь прибыл глава Одесской областной администрации Олег Кипер вместе со своим заместителем Александром Харловым, сообщает УНН.
Детали
По словам Кипера, на вчерашний день медики запросили 5 литров крови, и она была предоставлена. Более 100 человек сдали кровь и пополнили запасы.
«Я благодарю людей, которые откликаются и закрывают эти потребности», - подчеркнул он.
Удар рф по Одессе: Кипер рассказал о состоянии пострадавших 19 нояб. 2024, 10:02 • 10406 просмотров