В Одессе из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной

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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  239652 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  313331 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  186191 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  171925 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  326800 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  195031 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  147757 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  149960 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  179742 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  167735 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  31317 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162715 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  171257 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  27080 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  5593 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  313331 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  326800 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  284944 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  270392 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  271048 просмотра
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Новости по теме

В Одессе из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной

Из-за сильного ветра упала 100-метровая труба на котельной в Одессе, были начаты аварийные работы по устранению повреждений и восстановлению работы.

Общество •   •  11827 просмотра
В Одессе из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 325 тысяч

По данным Вооруженных сил Украины, с начала вторжения российские войска потеряли около 325 580 человек личного состава, 5 520 танков и тысячи других единиц военной техники.

Война •   •  16972 просмотра
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 325 тысяч

ВМС США освободили захваченный пиратами у берегов Йемена танкер с фосфорной кислотой

Военный корабль ВМС США USS Mason добился освобождения танкера Central Park, захваченного пиратами в Аденском заливе, причем нападавшие сдались после преследования.

Новости Мира •   •  16721 просмотра
ВМС США освободили захваченный пиратами у берегов Йемена танкер с фосфорной кислотой

Днем снег поутихнет, но накроет всю территорию Украины - прогноз

Снег ожидается по всей территории Украины, кроме Крыма; ветер будет достигать 17-22 м/с.

Общество •   •  18857 просмотра
Днем снег поутихнет, но накроет всю территорию Украины - прогноз

Тонны смесей для дорог и сотни коммунальщиков: как столица преодолевает непогоду

310 единиц снегоуборочной техники и 262 работника боролись с непогодой в Киеве, использовав более тысячи тонн материалов для обработки дорог; въезд тяжеловесного транспорта ограничен для улучшения условий.

Киев •   •  20719 просмотра
Тонны смесей для дорог и сотни коммунальщиков: как столица преодолевает непогоду

В Черном море сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель

Грузовое судно BLUE SHARK под флагом Белиза с 21 членом экипажа село на мель в районе Анапы (россия) во время сильного шторма, несмотря на то, что встало на якорь после штормового предупреждения.

Новости Мира •   •  18439 просмотра
В Черном море сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель

В Киеве начинают действовать ограничения на въезд крупногабаритного транспорта из-за снегопада

Киев ограничил въезд крупногабаритного транспорта с 7:30 утра из-за снегопада, чтобы облегчить движение транспорта и убрать снег, и этот запрет будет действовать до улучшения условий.

Киев •   •  22315 просмотра
В Киеве начинают действовать ограничения на въезд крупногабаритного транспорта из-за снегопада

Украинские войска отражают атаки противника на многих направлениях: ситуация на фронте

Вооруженные силы Украины отбили более 50 вражеских атак на разных направлениях, удержали оборонительные позиции и нанесли противнику потери,. ..

Война •   •  26735 просмотра
Украинские войска отражают атаки противника на многих направлениях: ситуация на фронте

27 ноября: День защиты черепах, годовщина учреждения Национальной академии наук Украины

27 ноября отмечается День защиты черепах, призванный повысить осведомленность о бедственном положении черепах, многим видам которых грозит вымирание из-за изменения климата и деятельности человека.

УНН Lite •   •  21377 просмотра
27 ноября: День защиты черепах, годовщина учреждения Национальной академии наук Украины

Супруги пытались вывезти из Украины сотни ювелирных изделий: стали известны детали истории

Закарпатская таможня предотвратила попытку супругов вывезти в Венгрию ювелирные изделия на сумму более 15 миллионов гривен, спрятанные под одеждой.

Криминал и ЧП •   •  22363 просмотра
Супруги пытались вывезти из Украины сотни ювелирных изделий: стали известны детали истории