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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе 4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки

В Одессе 4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки

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20 сентября 2024, 16:01  •  1252 просмотра

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В Одессе 4-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа, получив многочисленные травмы. Полиция расследует инцидент по статьям о неосторожном телесном повреждении и злостном невыполнении родительских обязанностей.

В Одессе из окна 5-го этажа многоэтажного дома выпал 4-летний мальчик. Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители расследуют обстоятельства. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области, передает УНН.

"О выпадении ребенка с 5-го этажа многоэтажного дома на улице Космонавтов полицейским вчера, 19 сентября, днем сообщили медики. Предварительно установлено, что за день до происшествия 28-летняя женщина с маленьким сыном и подругой приехали в гости к знакомому, куда пришли и его товарищи. Поздно вечером компания употребляла алкогольные напитки, после чего мать не вернулась с ребенком домой, а вместе со всеми осталась на ночлег в квартире знакомого. На следующий день, когда женщина находилась с друзьями в одной из комнат, ее ребенок находился на кухне с 25-летним гостем. По словам мужчины, по просьбе 4-летнего малыша он посадил его на подоконник, а сам отвлекся, и мальчик уперся руками в москитную сетку и выпал из окна. Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщили в полиции.

По информации сотрудников ювенальной превенции, мать воспитывает сына сама, ведь супруги развелись.

Начато расследование по двум статьям:

ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение);

ст. 166 (злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним

В Харьковской области 10-летняя девочка упала с третьего этажа недостроенного здания, по которому она гуляла без присмотра взрослых. Ребенка госпитализировали в харьковскую больницу с тяжелыми травмами.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
odessaОдесса
kharkivХарьков