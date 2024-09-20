В Одесі 4-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки
Київ • УНН
В Одесі 4-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху, отримавши численні травми. Поліція розслідує інцидент за статтями про необережне тілесне ушкодження та злісне невиконання батьківських обов'язків.
В Одесі з вікна 5-го поверху багатоповерхового будинку випав 4-річний хлопчик. Дитина зазнала численних травм і була госпіталізована у важкому стані. Правоохоронці розслідують обставини. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області, передає УНН.
"Про випадіння дитини з 5-го поверху багатоповерхового будинку на вулиці Космонавтів поліцейським вчора, 19 вересня, вдень повідомили медики. Попередньо встановлено, що за день до події 28-річна жінка з маленьким сином та подругою приїхали в гості до знайомого, куди завітали і його товариші. Пізно ввечері компанія вживала алкогольні напої, після чого мати не повернулась з дитиною додому, а разом з усіма залишилась на ночівлю в квартирі знайомого. Наступного дня, коли жінка знаходилась з друзями в одній із кімнат, її дитина перебувала на кухні з 25-річним гостем. Зі слів чоловіка, на прохання 4-річного малюка він посадив його на підвіконня, а сам відволікся, і хлопчик уперся руками у москітну сітку та випав з вікна. Дитина зазнала численних травм і була госпіталізована у важкому стані", - повідомили в поліції.
За інформацією співробітників ювенальної превенції, мати виховує сина сама, адже подружжя розлучилось.
Розпочато розслідування за двома статтями:
ст. 128 ( необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження);
ст. 166 (злісне невиконання батьками обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).
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У Харківській області 10-річна дівчинка упала з третього поверху недобудованої будівлі, по якій вона гуляла без нагляду дорослих. Дитину госпіталізували до харківської лікарні з тяжкими травмами.