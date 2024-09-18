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У Харківській області 10-річна дівчинка впала з третього поверху недобудови

У Харківській області 10-річна дівчинка впала з третього поверху недобудови

Київ • УНН

 • 16515 перегляди

У Харківській області 10-річна дівчинка отримала тяжкі травми, впавши з третього поверху недобудованої будівлі. Дитина гуляла без нагляду дорослих, її госпіталізували до харківської лікарні.

У Харківській області 10-річна дівчинка упала з третього поверху недобудованої будівлі, по якій вона гуляла без нагляду дорослих. Дитину госпіталізували до харківської лікарні з тяжкими травмами, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

Повідомлення про подію надійшло до поліції вранці 17 вересня. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Красноградського райвідділу поліції.

Слідчим інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Проводиться перевірка.

В Одесі жінка впала з 16 поверху разом з своєю 2-річною дитиною30.04.23, 10:43 • 539932 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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