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В Одесі жінка впала з 16 поверху разом з своєю 2-річною дитиною

В Одесі жінка впала з 16 поверху разом з своєю 2-річною дитиною

Київ • УНН

 • 539933 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Одесі молода жінка випала з балкона на 16 поверсі разом з 2-річною дитиною. Обоє загинули. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення поліції Одеської області.

Тіла 34-річної жінки та 2-річної дитини були виявлені 29 квітня близько восьмої години вечора біля багатоповерхівки на Французькому бульварі місцевими жителями.

Цитата

«За попередньою інформацією, містянка разом з донечкою випала з балкона орендованої квартири, розташованої на 16 поверсі житлового будинку. Жінка жила з дитиною та чоловіком, який був на роботі, коли сталася трагедія. У поле зору поліції подружжя не потрапляло. На обліку у службі у справах дітей сім’я також не перебувала», - повідомили у поліції.

Наразі слідчі поліції встановлює всі обставини трагічної події.

Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.

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