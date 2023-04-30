В Одесі жінка впала з 16 поверху разом з своєю 2-річною дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Одесі молода жінка випала з балкона на 16 поверсі разом з 2-річною дитиною. Обоє загинули. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення поліції Одеської області.
Тіла 34-річної жінки та 2-річної дитини були виявлені 29 квітня близько восьмої години вечора біля багатоповерхівки на Французькому бульварі місцевими жителями.
Цитата
«За попередньою інформацією, містянка разом з донечкою випала з балкона орендованої квартири, розташованої на 16 поверсі житлового будинку. Жінка жила з дитиною та чоловіком, який був на роботі, коли сталася трагедія. У поле зору поліції подружжя не потрапляло. На обліку у службі у справах дітей сім’я також не перебувала», - повідомили у поліції.
Наразі слідчі поліції встановлює всі обставини трагічної події.
Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.