В Одессе женщина упала с 16 этажа вместе со своим 2-летним ребенком

Тела 34-летней женщины и 2-летнего ребенка были обнаружены 29 апреля около восьми часов вечера возле многоэтажки на Французском бульваре местными жителями.

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«По предварительной информации, горожанка вместе с дочкой выпала с балкона съемной квартиры, расположенной на 16 этаже жилого дома. Женщина жила с ребенком и мужем, который был на работе, когда произошла трагедия. В поле зрения полиции супруги не попадали. На учете в службе по делам детей семья также не состояла», - сообщили в полиции.

Сейчас следователи полиции устанавливает все обстоятельства трагического события.

Предварительно событие квалифицировано как несчастный случай.