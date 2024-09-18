В Харьковской области 10-летняя девочка упала с третьего этажа недостроя

В Харьковской области 10-летняя девочка упала с третьего этажа недостроенного здания, по которому она гуляла без присмотра взрослых. Ребенка госпитализировали в харьковскую больницу с тяжелыми травмами, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Сообщение о происшествии поступило в полицию утром 17 сентября. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Красноградского райотдела полиции.

Следователем информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проводится проверка.

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