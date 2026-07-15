В Одессе 16 июля объявлено днем траура - почтят память жертв атаки рф
Киев • УНН
В Одессе 16 июля объявлено днем траура из-за вражеской атаки 15 июля, в результате которой погибли три человека. Пострадал родильный дом, но всех эвакуировали.
В Одессе 16 июля объявлено днем траура в целях почтения памяти погибших в результате вражеской атаки на город, произошедшей 15 июля, передает УНН со ссылкой на городской совет Одессы.
16 июля в Одессе объявлено днем траура в целях почтения памяти погибших в результате вражеской атаки на город, произошедшей 15 июля. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.
Городская власть Одессы чтит память погибших и выражает искренние соболезнования семьям и близким.
Добавим
Как сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, в результате вражеской атаки пострадал Одесский родильный дом №5.
В ночь удара здесь находились более 80 человек, среди которых 32 беременные и родильницы, а также 22 новорожденных. Благодаря профессиональным действиям медицинского персонала всех вовремя эвакуировали в укрытие — никто не пострадал.
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Напомним
По состоянию на утро 15 июля было известно, что в результате вражеской атаки на Одессу погибло трое человек. Еще трое раненых госпитализированы, повреждены жилые дома.