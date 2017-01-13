В Одесском зоопарке на свет появился детеныш камерунских овец
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 января. УНН. В начале 2017 года Одесский зоопарк пополнился новым жителем - новорожденным ягненком камерунских овец. Об этом проинформировали в пресс-службе Одесского горсовета, сообщает УНН.
Сейчас новорожденный малыш находится в общем вольере, и все желающие могут наблюдать за поведением животного в первые дни его жизни. Ягненок находится под постоянным присмотром родителей, но уже проявляет игривый характер и с интересом познает окружающий мир, отметили в ведомстве.
Сотрудники зоопарка отмечают, что малыш чувствует себя хорошо и имеет отменный аппетит.
Напомним, камерунские овцы - это небольшая порода овец, которые были одомашнены в Камеруне в Западной и Центральной Африке, они относятся к типу безрунных.