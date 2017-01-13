В Одеському зоопарку на світ з'явилося дитинча камерунських овець
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 січня. УНН. На початку 2017 року Одеський зоопарк поповнився новим мешканцем - новонародженим ягням камерунських овець. Про це проінформували у прес-службі Одеської міськради, повідомляє УНН.
Наразі новонароджений малюк знаходиться в загальному вольєрі, і всі бажаючі можуть спостерігати за поведінкою тварини в перші дні його життя. Ягня знаходиться під постійним наглядом батьків, але вже проявляє грайливий характер і з цікавістю пізнає навколишній світ, зазначили у відомстві.
Співробітники зоопарку зазначають, що малюк почуває себе добре і має чудовий апетит.
Нагадаємо, камерунські вівці - це невелика порода овець, які були одомашнені в Камеруні у Західній і Центральній Африці, вони відносяться до типу безрунних.