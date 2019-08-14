В Одесском аэропорту задержали гражданина Кыргызстана, который находился в международном розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В аэропорту города Одесса, 13 августа, во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники задержали гражданина Кыргызстана, который находился в международном розыске. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Во время мероприятий пограничного контроля в отношении 41-летнего иностранца сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.
Сотрудники Одесского отряда установили, что гражданина разыскивают правоохранительные органы Кыргызстана за неоднократный побег из мест лишения свободы.
Как отметили в службе, правонарушителя немедленно передали Нацполиции и проинформировали Укрбюро Интерпола в г.. Киев.
Напомним, в начале месяца на двух участках украинской границы задержали двух иностранцев, находившихся в международном розыске.