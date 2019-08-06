В Україні затримали іноземця із бази Інтерполу, якого рошукують за викрадення людини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На українському кордоні затримали двох іноземців, які перебували у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Одного з чоловіків, громадянина Білорусі, прикордонники виявили в пункті пропуску “Нові Яриловичі”. Чоловік їхав автомобілем в Україну. Під час перевірки його документів спрацювала база даних Інтерполу. Він розшукувався у Польщі ще з 2017 року за крадіжку.
Іншого іноземця, громадянина Молдови, затримали прикордонники Львівського загону на українсько-польському кордоні. Його зупинили під час перевірки документів у пункті пропуску “Рава-Руська”. 36-річний іноземець також прямував в Україну.
Прикордонники з’ясували, що громадянина Молдови розшукують молдовські правоохоронні органи за вчинення кримінального злочину, а саме — за викрадення людини.
По обох фактах прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу. Розшукуваних затримано та передано співробітникам Національної поліції для з’ясування усіх обставин правопорушень.
Нагадаємо, на Одещині затримали іноземця, розшукуваного Інтерполом за шахрайство.