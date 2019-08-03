На Одещині затримали іноземця, розшукуваного Інтерполом за шахрайство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Одеській області правоохоронці затримали іноземця, розшукуваного Інтерполом за шахрайство. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
“Повідомляється, що у себе на батьківщині 57-річний чоловік упродовж двох років вчиняв шахрайські дії. Відносного нього правоохоронні органи сусідньої держави розпочали кримінальне провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу — шахрайство та ухилення від сплати податків. У січні цього року чоловіка було оголошено в міжнародний розшук”, — йдеться в повідомленні.
Наразі затриманий доставлений до Київського відділу поліції. Вирішується питання щодо тимчасового арешту. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали громадянина Грузії, який перебував у міжнародному розшуку.