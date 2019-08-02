В Одесі затримали іноземця, який вісім років перебував у міжнародному розшуку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. В Одесі правоохоронці затримали громадянина Грузії, який перебував у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Оперативники карного розшуку Нацполіції затримали 35-річного іноземця, який розшукувався правоохоронними органами Грузії за вчинення умисного вбивства із застосуванням вогнепальної зброї. Подія сталася у 2005 році у м. Тбілісі.

У жовтні того ж року чоловіка було заочно притягнуто до відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.108 (Умисне вбивство) та ст. 203 (Незаконне придбання, зберігання, носіння, виготовлення, пересилка або збут вогнепальної зброї (крім глодкоствольних мисливських рушниць), боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв) Кримінального кодексу Грузії

На батьківщині суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом чоловікові було визначено покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років та 6 місяців.

З 2011 року громадянина Грузії було оголошено у міжнародний розшук.

Як з’ясувалося, чоловік переховувався на території Одеської області та використовував фальшивий паспорт. В одному з районів Одеси оперативники спільно зі спецпризначенцями затримали розшукуваного. Після цього чоловіка доставили до відділу поліції.

Приморський районний суд м. Одеси ухвалив рішення щодо тимчасового арешту затриманого строком на 40 діб до вирішення питання його екстрадиції.

Нагадаємо, українські прикордонники затримали молдован із бази Інтерполу.

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