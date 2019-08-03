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В Одесской области задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество

В Одесской области задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество

Киев  •  УНН

 • 14934 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Одесской области правоохранители задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

“Сообщается, что у себя на родине 57-летний мужчина в течение двух лет совершал мошеннические действия. Относительного него правоохранительные органы соседнего государства начали уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В январе этого года мужчина был объявлен в международный розыск”, — говорится в сообщении.

Сейчас задержанный доставлен в Киевский отдел полиции. Решается вопрос о временном аресте. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали гражданина Грузии, который находился в международном розыске.

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