В Одесской области задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Одесской области правоохранители задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
“Сообщается, что у себя на родине 57-летний мужчина в течение двух лет совершал мошеннические действия. Относительного него правоохранительные органы соседнего государства начали уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В январе этого года мужчина был объявлен в международный розыск”, — говорится в сообщении.
Сейчас задержанный доставлен в Киевский отдел полиции. Решается вопрос о временном аресте. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Напомним, в Одессе правоохранители задержали гражданина Грузии, который находился в международном розыске.