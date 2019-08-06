В Украине задержали иностранца из базы Интерпола, которого разыскивают за похищение человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. На украинской границе задержали двух иностранцев, находившихся в международном розыске. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Одного из мужчин, гражданина Беларуси, пограничники обнаружили в пункте пропуска “Новые Яриловичи”. Мужчина ехал на автомобиле в Украину. Во время проверки его документов сработала база данных Интерпола. Он разыскивался в Польше еще с 2017 года за кражу.
Другого иностранца, гражданина Молдовы, задержали пограничники Львовского отряда на украинско-польской границе. Его остановили во время проверки документов в пункте пропуска “Рава-Русская”. 36-летний иностранец также направлялся в Украину.
Пограничники выяснили, что гражданина Молдовы разыскивают молдавские правоохранительные органы за совершение уголовного преступления, а именно — за похищение человека.
По обоим фактам пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола. Разыскиваемые задержаны и переданы сотрудникам Национальной полиции для выяснения всех обстоятельств правонарушений.
Напомним, в Одесской области задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество.