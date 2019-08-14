В Одеському аеропорту затримали громадянина Киргизстану, який перебував у міжнародному розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В аеропорту міста Одеса, 13 серпня, під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини прикордонники затримали громадянина Киргизстану, який перебував у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Під час заходів прикордонного контролю стосовно 41-річного іноземця спрацювала база даних Інтерпол", - йдеться в повідомленні.
Співробітники Одеського загону встановили, що громадянина розшукують правоохоронні органи Киргизстану за неодноразову втечу з місць позбавлення волі.
Як зазначили у службі, правопорушника негайно передали Нацполіції та поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ.
Нагадаємо, на початку місяця на двох ділянках українського кордону затримали двох іноземців, які перебували у міжнародному розшуку.