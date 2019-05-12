В одесском аэропорту взрывчатки не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В одесском аэропорту правоохранители взрывчатки не нашли Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
"Проверка аэропорта и прилегающей к нему территории завершена. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - сообщили правоохранители.
Как сообщал УНН, сегодня, в 11:28 в полицию поступило сообщение о том, что Международный аэропорт Одесса, заминирован.
Как сообщал УНН, в Херсоне полиция проверяет информацию о заминировании ряда объектов и учреждений .
Как сообщал УНН, в Виннице "минировали" 8 торговых центров по электронной почте.
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Напомним, в Киеве искали взрывчатку в Ocean Plaza.