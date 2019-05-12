Поліція перевіряє повідомлення про замінування одеського аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні, о 11:28 до поліції надійшло повідомлення про те, що Міжнародний аеропорт Одеса, заміновано. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС.
Як повідомляв УНН, у Херсоні поліція перевіряє інформацію про замінування ряду об'єктів та закладів.
Як повідомляв УНН, у Вінниці "мінували" 8 торговельних центрів через електронну пошту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Торгівельні центри Одеси перевірили на вибухівку
Нагадаємо, у Києві шукали вибухівку в Ocean Plaza.