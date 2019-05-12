В одеському аеропорту вибухівки не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В одеському аеропорту правоохоронці вибухівки не знайшли Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
"Перевірку аеропорту та прилеглу до нього територію завершено. Жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було", - повідомили правоохоронці.
Як повідомляв УНН, сьогодні, о 11:28 до поліції надійшло повідомлення про те, що Міжнародний аеропорт Одеса, заміновано.
Як повідомляв УНН, у Херсоні поліція перевіряє інформацію про замінування ряду об'єктів та закладів.
Як повідомляв УНН, у Вінниці "мінували" 8 торговельних центрів через електронну пошту.
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Нагадаємо, у Києві шукали вибухівку в Ocean Plaza.