В Одесской ОГА нашли подозрительную коробку: на месте работают взрывотехники
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В помещении Одесской областной государственной администрации нашли подозрительный предмет. Сейчас правоохранители проверяют содержимое коробки. Об этом сообщает пресс-служба Приморского отдела полиции Одессы, пишет УНН.
"Сообщение о том, что в админздании была обнаружена подозрительная коробка, поступило в правоохранительные органы в 17.37. Для проверки на место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Сейчас полицейские проверяют информацию", - отметили в сообщении.
Напомним, что в Одессе группа депутатов трех политических сил заблокировали трибуну облсовета из-за того, что территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала девять представителей партии "За будущее".