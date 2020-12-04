В Одесской ОГА нашли подозрительную коробку: на месте работают взрывотехники

"Сообщение о том, что в админздании была обнаружена подозрительная коробка, поступило в правоохранительные органы в 17.37. Для проверки на место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Сейчас полицейские проверяют информацию", - отметили в сообщении.

Напомним, что в Одессе группа депутатов трех политических сил заблокировали трибуну облсовета из-за того, что территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала девять представителей партии "За будущее".