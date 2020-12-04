В Одеській ОДА знайшли підозрілу коробку: на місці працюють вибухотехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У приміщенні Одеської обласної державної адміністрації знайшли підозрілий предмет. Наразі правоохоронці перевіряють вміст коробки. Про це повідомляє пресслужба Приморського відділу поліції Одеси, пише УНН.
“Повідомлення про те, що в адмінбудівлі була виявлена підозріла коробка, надійшло до правоохоронних органів о 17.37. Для перевірки на місце події виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції. Наразі поліцейські перевіряють інформацію”, — зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, що в Одесі група депутатів трьох політичних сил заблокували трибуну облради через те, що територіальна виборча комісія не зареєструвала дев’ятьох представників партії “За майбутнє”.