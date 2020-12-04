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Депутати штовхались і блокували трибуну: перша сесія Одеської облради досі не відкрилась

Депутати штовхались і блокували трибуну: перша сесія Одеської облради досі не відкрилась

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Одесі група депутатів трьох політичних сил заблокували трибуну обради через те, що територіальна виборча комісія не зареєструвала дев’ятьох представників партії “За майбутнє”, передає УНН з посиланням на Одеський обласний КВУ.

“У блокаді взяли участь представники партії „За майбутнє“, а на допомогу їм прийшли депутати з партій „Опозиційна платформа — За життя“ та Партії Шарія. Провину за зволікання з реєстрацією депутатів блокувальники трибуни поклали на партію „Слуга народу“, яка нібито намагається таким чином добитися обрання потрібної їм людини головою облради”, — йдеться в повідомленні.

Блокувальники трибуни заявили, що сесія не почнеться, доки тервиборчком не зареєструє депутатами облради всіх обраних кандидатів.

Між тим, повідомляється, що голова тервиборчкому, який власне мав би почати засідання, в залі відсутній.

Також раніше в мережі з'явилось відео штовханини між депутатами на цій же сессії.

Як повідомляв УНН, у команді Геннадія Кернеса заявили, що мер Харкова, ймовірно, не буде присутнім на засіданні Харківської міської ради, яке заплановано на 9 грудня.

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