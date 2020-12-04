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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 23307 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81609 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101510 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117613 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152386 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200096 просмотра

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Депутаты толкались и блокировали трибуну: первая сессия Одесского облсовета до сих пор не открылась

Депутаты толкались и блокировали трибуну: первая сессия Одесского облсовета до сих пор не открылась

Киев  •  УНН

 • 17069 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Одессе группа депутатов трех политических сил заблокировала трибуну облсовета из-за того, что территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала девять представителей партии "За майбутнє", передает УНН со ссылкой на Одесский областной КИУ.

"В блокаде приняли участие представители партии "За майбутнє", а на помощь им пришли депутаты из партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Партии Шария. Вину за промедление с регистрацией депутатов блокировщики трибуны положили на партию "Слуга народа", которая якобы пытается таким образом добиться избрания нужного им человека председателем облсовета", - говорится в сообщении.

Блокировщики трибуны заявили, что сессия не начнется, пока теризбирком не зарегистрирует депутатами облсовета всех избранных кандидатов.

Между тем, сообщается, что председатель теризбиркома, который собственно должен начать заседание, в зале отсутствует.

Также ранее в сети появилось видео потасовки между депутатами на этой же сессии.

Как сообщал УНН, в команде Геннадия Кернеса заявили, что мэр Харькова, вероятно, не будет присутствовать на заседании Харьковского городского совета, которое намечено на 9 декабря.

Украинские Национальные Новости

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