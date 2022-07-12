В Одесской области в ДТП погиб мотоциклист

Детали

Это произошло 12 июля на трассе Одесса – Рени около 19:00 в селе Большой Дальник. Было столкновение легкового автомобиля Chevrolet и мотоцикла Honda.

В результате аварии 44-летний мотоциклист погиб, водитель легковушки – не пострадал.

К настоящему моменту устанавливаются полные обстоятельства.

Напомним

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