В Одесской области в ДТП погиб мотоциклист
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. 12 июля, около 19 часов в Одесской области столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и мотоцикл Honda. В результате аварии водитель двухколесника – 44-летний местный житель – погиб. Об этом сообщает Полиция в Одесской области, передает УНН.
Детали
Это произошло 12 июля на трассе Одесса – Рени около 19:00 в селе Большой Дальник. Было столкновение легкового автомобиля Chevrolet и мотоцикла Honda.
В результате аварии 44-летний мотоциклист погиб, водитель легковушки – не пострадал.
К настоящему моменту устанавливаются полные обстоятельства.
Напомним
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